Аржанов покинул Черноморец

"Черноморец" объявил о расставании с полузащитником Владимиром Аржановым.

Контракт с 34-летним ветераном был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Аржанов вернулся в одесский клуб в феврале этого года. До этого он выступал за "моряков" в 2014-м году.

В этом сезоне вингер отметился 4 голами в 16 матчах Первой лиги.