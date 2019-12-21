Аржанов покинул Черноморец
Ветеран выступал за одесситов с февраля этого года
"Черноморец" объявил о расставании с полузащитником Владимиром Аржановым.
Контракт с 34-летним ветераном был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Аржанов вернулся в одесский клуб в феврале этого года. До этого он выступал за "моряков" в 2014-м году.
В этом сезоне вингер отметился 4 голами в 16 матчах Первой лиги.
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