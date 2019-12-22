Динамо сделало Заре предложение по Иванисене – источник

"Динамо" проявляет интерес к хавбеку "Зари" Дмитрию Иванисене, сообщает сайт болельщиков луганчан www.zarya.lg.ua.

Столичный клуб предложил за 25-летнего опорника один миллион евро. Вдобавок "Динамо" готово отдать луганчанам права на Александра Тымчика, выступающего в "Заре" на правах аренды в этом сезоне. Реакция руководства "Зари" пока что неизвестна.

Transfermarket оценивает Иванисеню в 200 тысяч евро. В ноябре этого года Дмитрий дебютировал за сборную Украины в матче против Эстонии (1:0).