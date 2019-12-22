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Динамо сделало Заре предложение по Иванисене – источник

Трансферы
(1 голосов)

Киевляне готовы отдать Тымчика и миллион евро за опорника

Динамо сделало Заре предложение по Иванисене – источник
Новина українською

"Динамо" проявляет интерес к хавбеку "Зари" Дмитрию Иванисене, сообщает сайт болельщиков луганчан www.zarya.lg.ua.

Столичный клуб предложил за 25-летнего опорника один миллион евро. Вдобавок "Динамо" готово отдать луганчанам права на Александра Тымчика, выступающего в "Заре" на правах аренды в этом сезоне. Реакция руководства "Зари" пока что неизвестна.

Transfermarket оценивает Иванисеню в 200 тысяч евро. В ноябре этого года Дмитрий дебютировал за сборную Украины в матче против Эстонии (1:0).

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Дмитрий Иванисеня Александр Тымчик
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Комментарии (4)
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Карбид кальция (Донецк/Николаев)
22.12.2019 в 11:42
Засуетились. Уничтожают конкурента. А второе место это гарантированные 5 млн. евро за позор в квалификации ЛЧ. Так что Заре 5-ку требовать нужно минимум за отступление от второго места.
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uprise (Минск)
22.12.2019 в 11:34
5 минимум!
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+1
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Siren05 (Мариуполь)
22.12.2019 в 11:36
10! Кто больше? :)
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uprise (Минск)
22.12.2019 в 11:40
Все участники квалификации Лиги чемпионов, не дошедшие до раунда плей-офф, получат:• За участие в предварительном раунде - 230 000 евро.• За участие в первом отборочном раунде - 280 000 евро.• За участие во втором отборочном раунде - 380 000 евро.• За участие в третьем отборочном раунде - 480 000 евро (только клубы из Пути чемпионов, поскольку клубы из Пути представителей лиг, выбывшие в этом раунде, автоматически попадают в групповой этап Лиги Европы УЕФА и получают призовые этого турнира).• Для раунда плей-офф выплаты солидарности не предусмотрены, поскольку клубы получают призовые за участие в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы.
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