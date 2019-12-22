Динамо сделало Заре предложение по Иванисене – источник
Киевляне готовы отдать Тымчика и миллион евро за опорника
"Динамо" проявляет интерес к хавбеку "Зари" Дмитрию Иванисене, сообщает сайт болельщиков луганчан www.zarya.lg.ua.
Столичный клуб предложил за 25-летнего опорника один миллион евро. Вдобавок "Динамо" готово отдать луганчанам права на Александра Тымчика, выступающего в "Заре" на правах аренды в этом сезоне. Реакция руководства "Зари" пока что неизвестна.
Transfermarket оценивает Иванисеню в 200 тысяч евро. В ноябре этого года Дмитрий дебютировал за сборную Украины в матче против Эстонии (1:0).
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Комментарии (4)
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Карбид кальция (Донецк/Николаев)
22.12.2019 в 11:42
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uprise (Минск)
22.12.2019 в 11:34
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Siren05 (Мариуполь)
22.12.2019 в 11:36
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uprise (Минск)
22.12.2019 в 11:40
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