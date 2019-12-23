Варианты Андрея Богданова: стало известно, где может продолжить карьеру полузащитник

Бывший центральный полузащитник "Десны" 29-летний Андрей Богданов может пополнить состав полтавской "Ворсклы".

Также на футболиста претендует "Колос".

Напомним, что в "Десне" Богданов выступал с января 2019 года.

До "Десны" Богданов выступал за "Динамо-3", киевский "Арсенал", "Александрию", первую команду "Динамо", "Металлист", греческий "Эрготелис", молдавский "Саксан", "Волынь", донецкий "Олимпик" и польскую "Арку".

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В 2013 году Андрей провел 1 матч за национальную сборную Украины, а в 2010-2012 годах - 28 матчей за молодежную команду "сине-желтых" (забил 5 голов).