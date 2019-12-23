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Варианты Андрея Богданова: стало известно, где может продолжить карьеру полузащитник

Трансферы
(1 голосов)

Называют 2 клуба

Варианты Андрея Богданова: стало известно, где может продолжить карьеру полузащитник
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Бывший центральный полузащитник "Десны" 29-летний Андрей Богданов может пополнить состав полтавской "Ворсклы".

Также на футболиста претендует "Колос".

Напомним, что в "Десне" Богданов выступал с января 2019 года.

До "Десны" Богданов выступал за "Динамо-3", киевский "Арсенал", "Александрию", первую команду "Динамо", "Металлист", греческий "Эрготелис", молдавский "Саксан", "Волынь", донецкий "Олимпик" и польскую "Арку".

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В 2013 году Андрей провел 1 матч за национальную сборную Украины, а в 2010-2012 годах - 28 матчей за молодежную команду "сине-желтых" (забил 5 голов).

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В статье: Андрей Богданов Десна (Чернигов) УПЛ
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Источник:
Динамоманія

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
23.12.2019 в 10:46
10 команд за 10 лет ... перекати поле покатился дальше ... в Десне хорошо смотрелся, жаль что ушёл, но выбор Ворсклы удивляет .
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