Антонио Конте предложили усилить Интер игроком сборной Украины

Тренеру миланского "Интера" Антонио Конте, который сейчас возглавляет турнирную таблицу Серии А, поступило предложение о подписании украинского вингера Виктора Цыганкова.

От кого именно поступило предложение, издание Interlive не сообщает, но отмечает, что это его эксклюзивная информация.

Журналисты отмечают среди преимуществ украинского атакующего полузащитника, несмотря на молодой возраст, наличие опыта выступлений за сборную Украины под руководством Шевченко и киевское "Динамо" в еврокубках.

Выделяют и лидерские способности вице-капитана "Динамо". А еще Interlive приводит статистику Виктора в первой половине сезона: "9 голов и 8 ассистов".

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Впрочем, спешить с приобретением украинском в миланском клубе не хотят - речь идет не о зимнее трансферное окно, а о перспективе.

В то же время Антонио Конте определился со своими приоритетами на зимнее трансферное окно, которое откроется уже со 2 января.

Ему нужно усиления левого фланга. Среди трансферных целей "Интера" - Маркос Алонсо (Челси), Фернандо Льоренте (Наполи) и Эмре Джан (Ювентус).