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Первое усиления Александрии - Шаран подтвердил договоренность

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И это не Андрей Богданов

Первое усиления Александрии - Шаран подтвердил договоренность
Новина українською

ФК "Олександрия" усилит игрок левого фланга 21-летний Роман Вантух.

Он является игроком "Динамо", до недавнего времени находился в аренде "Олимпика", но в последний день декабря ее срок заканчивается. А донецкий клуб не намерен продлевать соглашение.

Пока не известно, "Александрия" ли арендует Вантуха, или же подпишет полноценный контракт.

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"Я хотел видеть этого игрока в команде. Хорошо, что договорились. Я думаю, он нам поможет, будет расти как футболист в "Александрии". Тем более, он мой земляк, - из Львова", - прокомментировал главный тренер "Александрии" Владимир Шаран.

Отметим, что в этом сезоне Вантух принял участие в десяти матчах УПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу. "Олимпик" называл его лучшим игроком команды в октябре и ноябре. Также Роман попадал в символическую сборную тура по версии UA-Футбол.

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В статье: Владимир Шаран молодежная сборная Украины ФК Александрия аренда Роман Вантух
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Источник:
ФутболNEWS

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