Первое усиления Александрии - Шаран подтвердил договоренность
И это не Андрей Богданов
ФК "Олександрия" усилит игрок левого фланга 21-летний Роман Вантух.
Он является игроком "Динамо", до недавнего времени находился в аренде "Олимпика", но в последний день декабря ее срок заканчивается. А донецкий клуб не намерен продлевать соглашение.
Пока не известно, "Александрия" ли арендует Вантуха, или же подпишет полноценный контракт.
"Я хотел видеть этого игрока в команде. Хорошо, что договорились. Я думаю, он нам поможет, будет расти как футболист в "Александрии". Тем более, он мой земляк, - из Львова", - прокомментировал главный тренер "Александрии" Владимир Шаран.
Отметим, что в этом сезоне Вантух принял участие в десяти матчах УПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу. "Олимпик" называл его лучшим игроком команды в октябре и ноябре. Также Роман попадал в символическую сборную тура по версии UA-Футбол.