Новый вариант Самбрано. Игрок Динамо может перейти в МЛС
Переход может произойти за несколько дней
В подписании перуанского защитника киевского "Динамо" Карлоса Самбрано заинтересован клуб из США - "Лос-Анджелес Гэлакси".
Перуанское издание El Bocón утверждает, что соглашения между американским и украинским клубами может быть достигнуто в течение следующих нескольких дней.
Пока неизвестно, идет ли речь о полноценном контракте, или об аренде Карлоса Самбрано. У 30-летнего игрока есть действующий контракт с киевским "Динамо" до 31 декабря 2021 года.
Выступление в МЛС, как заключают в издании, станет залогом регулярного попадания Карлоса в основу сборной Перу и выступления в 2020 году в Копа Америка.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...