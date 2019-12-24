Новый вариант Самбрано. Игрок Динамо может перейти в МЛС

В подписании перуанского защитника киевского "Динамо" Карлоса Самбрано заинтересован клуб из США - "Лос-Анджелес Гэлакси".

Перуанское издание El Bocón утверждает, что соглашения между американским и украинским клубами может быть достигнуто в течение следующих нескольких дней.

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Пока неизвестно, идет ли речь о полноценном контракте, или об аренде Карлоса Самбрано. У 30-летнего игрока есть действующий контракт с киевским "Динамо" до 31 декабря 2021 года.

Выступление в МЛС, как заключают в издании, станет залогом регулярного попадания Карлоса в основу сборной Перу и выступления в 2020 году в Копа Америка.