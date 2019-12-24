  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. В России заговорили о возвращении Тараса Михалика
В тренде

В России заговорили о возвращении Тараса Михалика

Трансферы
(1 голосов)

Того, который хвастался перед фанатами поддержкой воинов АТО?

В России заговорили о возвращении Тараса Михалика
Новина українською

Заместитель главного редактора российского издания "Спорт-Экспресс" Сергей Егоров заявил, что защитник "Волыни" Тарас Михалик может снова перейти в московский "Локомотив".

"Удивительный вариант - возможно возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема", - написал он в Телеграмме.

Читайте такжеМихалик: Рассказывал в России, что на Майдане была такая ситуация, что накипело людям

Добавим, что в 36-летнего Тараса есть действующий контракт с "Волынью" до лета 2020 года.

В "Локомотиве" Михалик играл с лета 2013 до июня 2019 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Тарас Михалик Россия Локомотив (Москва)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...