В России заговорили о возвращении Тараса Михалика

Заместитель главного редактора российского издания "Спорт-Экспресс" Сергей Егоров заявил, что защитник "Волыни" Тарас Михалик может снова перейти в московский "Локомотив".

"Удивительный вариант - возможно возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема", - написал он в Телеграмме.

Добавим, что в 36-летнего Тараса есть действующий контракт с "Волынью" до лета 2020 года.

В "Локомотиве" Михалик играл с лета 2013 до июня 2019 года.