В России заговорили о возвращении Тараса Михалика
Того, который хвастался перед фанатами поддержкой воинов АТО?
Заместитель главного редактора российского издания "Спорт-Экспресс" Сергей Егоров заявил, что защитник "Волыни" Тарас Михалик может снова перейти в московский "Локомотив".
"Удивительный вариант - возможно возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема", - написал он в Телеграмме.
Добавим, что в 36-летнего Тараса есть действующий контракт с "Волынью" до лета 2020 года.
В "Локомотиве" Михалик играл с лета 2013 до июня 2019 года.
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Источник:Телеграм-канал Футбольний Бігі
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