В Металлист 1925 перешел один из лидеров Кремня

ФК "Металлист 1925" подписал контракт с первым новичком во время зимней паузы в чемпионате Первой лиги. Игроком команды стал 27-летний защитник Сергей Ченбай.

Дата рождения - 6 ноября 1992 Рост - 185 см. Вес - 80 кг. В "Металлисте 1925" будет выступать под 21-м номером.

Сергей Ченбай родился в Киеве. Футболом начал заниматься в местной "Дружбе", которая впоследствии получила название "Атлет" (первый тренер - Дмитрий Игоревич скотч). В Чемпионате ДЮФЛУ играл за "Атлет", всего в его активе 29 матчей.

Первым профессиональным клубом Сергея стала полтавская "Ворскла", за ее молодежную команду Сергей провел 32 матча и забил 5 мячей.

10-го мая 2012-го года дебютировал в Премьер-Лиге, выйдя на замену в матче против "Металлиста". Всего в элите украинского футбола провел 3 матча.

С 2013 года играл за "Кремень" и "Горняк-Спорт". Последние три сезона провел в "Кремне", где был лидером и капитаном команды.

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"В последнем матче между командами "Металлист 1925" обыграл "Кремень" со счетом 4:2, - вспоминает Сергей. - Как раз после той игры на меня вышел агент, а тогда главный тренер позвонил и сказал, что заинтересован в моих услугах. Я не долго думал, решил все свои вопросы и приехал сюда".

Ченбай признается, что рад попаданию в харьковскую команду, знает, что клуб ставит задачу выхода в УПЛ и надеется на его выполнение.

Сергей вспомнил, что за время футбольной карьеры успел поиграть и в обороне, и в полузащите.

"Но основная моя позиция - центральный защитник, - замечает новичок "Металлист 1925". - Последние полгода играл на позиции левого защитника, но удобнее всего чувствую себя на месте левого центрального защитника".