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Шаран развенчал слухи об интересе Александрии в услугах экс-игрока Десны

Трансферы
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И объяснил причину

Шаран развенчал слухи об интересе Александрии в услугах экс-игрока Десны
Новина українською

Главный тренер ФК "Александрия" Владимир Шаран сообщил, что его команда ищет усиления на позицию опорного полузащитника.

Притом заметил, что команда не заинтересована в услугах Андрея Богданова.

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- Я в этом игроку не заинтересован вообще. Был момент, два-три года назад, когда мы разговаривали с Богдановым.

Именно его хотели видеть у нас. Он отказался от нашей команды, выбрал другой вариант.

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В статье: Андрей Богданов Владимир Шаран Десна (Чернигов) ФК Александрия УПЛ
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Источник:
ФутболNEWS

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