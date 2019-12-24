Шаран развенчал слухи об интересе Александрии в услугах экс-игрока Десны
И объяснил причину
Главный тренер ФК "Александрия" Владимир Шаран сообщил, что его команда ищет усиления на позицию опорного полузащитника.
Притом заметил, что команда не заинтересована в услугах Андрея Богданова.
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- Я в этом игроку не заинтересован вообще. Был момент, два-три года назад, когда мы разговаривали с Богдановым.
Именно его хотели видеть у нас. Он отказался от нашей команды, выбрал другой вариант.
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Источник:ФутболNEWS
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