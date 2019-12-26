Газиантепспор хочет выкупить Кайоде у Шахтера
И футболист не против остаться в Турции
За первую половину сезона в аренде турецкого "Газиантепспор" нигерийский нападающий донецкого "Шахтера" Оларенважу Кайоде стал одним из лидеров команды.
К этому времени он забил 7 голов, из них 2 - в последнем туре.
"Газиантепспор", как сообщает Fanatik, хочет выкупить у донецкого "Шахтера" контракт нигерийского нападающего, который рассчитан до июня 2023 года.
Напомним, что срок аренды Оларенважу в "Газиантепспоре" заканчивается летом.
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26.12.2019 в 11:00
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