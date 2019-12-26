  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Газиантепспор хочет выкупить Кайоде у Шахтера
В тренде

Газиантепспор хочет выкупить Кайоде у Шахтера

Трансферы
(1 голосов)

И футболист не против остаться в Турции

Газиантепспор хочет выкупить Кайоде у Шахтера
Новина українською

За первую половину сезона в аренде турецкого "Газиантепспор" нигерийский нападающий донецкого "Шахтера" Оларенважу Кайоде стал одним из лидеров команды.

К этому времени он забил 7 голов, из них 2 - в последнем туре.

"Газиантепспор", как сообщает Fanatik, хочет выкупить у донецкого "Шахтера" контракт нигерийского нападающего, который рассчитан до июня 2023 года.

Читайте такжеКайоде сделал дубль и отдал ассист в матче против Кайсериспора Артёма Кравца

Напомним, что срок аренды Оларенважу в "Газиантепспоре" заканчивается летом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Турция Чемпионат Турции Шахтер (Донецк) Газиантепспор (Турция) Оларенваджу Кайоде Кайоде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Карбид кальция (Донецк/Николаев)
26.12.2019 в 11:00
Хочет, выкупит. 4 млн, если не ошибаюсь.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...