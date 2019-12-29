Сваток: Интерес Днепра-1 был самым конкретным

Новичок "Днепра-1" Александр Сваток рассказал о том, почему решился на возвращение в Украину.

"Я рад вернуться в родной город, в команду, в которой я многому научился. Маловато, конечно, продлился мой зарубежный этап карьеры, но так сложились обстоятельства. Я проводил достаточно времени на футбольном поле, но после смены наставника, этого я сказать уже не могу.

Меня это не устраивало, поэтому я попросил своего агента найти мне новую команду. Были предложения из Европы, но это команды, в которых я особо не выиграл бы в плане роста. "Днепр-1" был самым конкретным в этом вопросе.

В "Хайдуке" вошли в мое положение. При расставании мы пожали друг другу руки. Следил за УПЛ, больше всего смотрел матчи "Днепра-1", так как у меня там много друзей, знакомые тренеры. Видел и много матчей "Зари", цвета которой я защищал перед уходом в "Хайдук".

В турнирном плане все возможно, в том числе и борьба за выживание, но ведь и первая шестерка от "Днепра-1" не так далека. Я приехал в Днепр постараться помочь "Днепру-1" осуществить планы, которые вскоре будут очень серьезными", – сказал Сваток в интервью "Команде №1".