Стало известно, во сколько Днепру-1 обошёлся Сваток
Защитник вчера подписал с клубом 3-летний контракт
Стала известно, сколько "Днепр-1" заплатил "Хайдуку" за Александра Сватка.
По информации хорватского таблоида 24sata, 25-летний оборонец обошёлся украинскому клубу в 400 тысяч евро.
Напомним, Сваток подписал с новым клубом 3-летний контракт.
До этого Сваток выступал за "Днепр", "Волынь" и "Зарю".
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Комментарии (2)
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Альтенкруг (днепр)
29.12.2019 в 14:25
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Спецдоктор (Днепр)
29.12.2019 в 13:58
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