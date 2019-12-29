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Стало известно, во сколько Днепру-1 обошёлся Сваток

Трансферы
(1 голосов)

Защитник вчера подписал с клубом 3-летний контракт

Стало известно, во сколько Днепру-1 обошёлся Сваток
Новина українською

Стала известно, сколько "Днепр-1" заплатил "Хайдуку" за Александра Сватка.

По информации хорватского таблоида 24sata, 25-летний оборонец обошёлся украинскому клубу в 400 тысяч евро.

Напомним, Сваток подписал с новым клубом 3-летний контракт.

До этого Сваток выступал за "Днепр", "Волынь" и "Зарю".

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В статье: Хайдук (Сплит) Александр Сваток СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Альтенкруг (днепр)
29.12.2019 в 14:25
Хотелось бы спросить у покупателя.Чем Вы думали,когда платили деньги и на что собирались надеяться?
Ответить
+1
0
Спецдоктор (Днепр)
29.12.2019 в 13:58
Норм
Ответить
0
0

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