Стало известно, во сколько Днепру-1 обошёлся Сваток

Стала известно, сколько "Днепр-1" заплатил "Хайдуку" за Александра Сватка.

По информации хорватского таблоида 24sata, 25-летний оборонец обошёлся украинскому клубу в 400 тысяч евро.

Напомним, Сваток подписал с новым клубом 3-летний контракт.

До этого Сваток выступал за "Днепр", "Волынь" и "Зарю".