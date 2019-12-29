Олимпик работает над подписанием экс-голкипера Динамо

"Олимпик" ведёт переговоры с вратарём Артёмом Кичаком, сообщает Динамомания.

В настоящий момент 30-летний голкипер является свободным агентом. Его последним клубом был венгерский МТК, который он покинул в начале июля.

Ранее Кичак выступал за "Динамо", "Волынь" и во всё том же "Олимпике".