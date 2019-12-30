Известна приоритетная позиция для усиления Динамо и количество кандидатов
Один из "приоритетных" футболистов таковым уже не является
Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему хорватского "Осиека" Мирко Марича. Правда выяснилось, что 24-летний футболист не является основной трансферной целью столичного клуба.
"Динамо" активно занимается вопросом усиления позиции нападающего, стремится решить такую задачу еще к возобновлению сезона. Марич является одним из потенциальных новичков.
Кроме форварда "Осиека" в активной разработке селекционной службы "Динамо" есть еще 4 форварды, и каждый из этих вариантов является для "бело-синих" более приоритетным, чем вариант с Маричем.
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Источник:dynamo.kiev.ua
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Комментарии (3)
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dimetradze (Кременчуг)
30.12.2019 в 14:12
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Алекс1955 (Донецк)
30.12.2019 в 13:51
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FCZK-1922 (Кировоград)
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