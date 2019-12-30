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Известна приоритетная позиция для усиления Динамо и количество кандидатов

Трансферы
(2 голосов)

Один из "приоритетных" футболистов таковым уже не является

Известна приоритетная позиция для усиления Динамо и количество кандидатов
Новина українською

Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему хорватского "Осиека" Мирко Марича. Правда выяснилось, что 24-летний футболист не является основной трансферной целью столичного клуба.

"Динамо" активно занимается вопросом усиления позиции нападающего, стремится решить такую ​​задачу еще к возобновлению сезона. Марич является одним из потенциальных новичков.

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Кроме форварда "Осиека" в активной разработке селекционной службы "Динамо" есть еще 4 форварды, и каждый из этих вариантов является для "бело-синих" более приоритетным, чем вариант с Маричем.

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В статье: Динамо (Киев) форвард Осиек Мирко Марич
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (3)
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dimetradze (Кременчуг)
30.12.2019 в 14:12
Первое что требует усиления - это администрация клуба,начиная со спорт.дира..У этих физруков никто играть не будет
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0
-1
Алекс1955 (Донецк)
30.12.2019 в 13:51
Русина тогда зачем возвращают? Чтобы Зарю ослабить и на втором месте закрепиться?
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+1
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
30.12.2019 в 13:43
лучше бы тренера нормального подписали
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+1
-1

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