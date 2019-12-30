Известна приоритетная позиция для усиления Динамо и количество кандидатов

Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему хорватского "Осиека" Мирко Марича. Правда выяснилось, что 24-летний футболист не является основной трансферной целью столичного клуба.

"Динамо" активно занимается вопросом усиления позиции нападающего, стремится решить такую ​​задачу еще к возобновлению сезона. Марич является одним из потенциальных новичков.

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Кроме форварда "Осиека" в активной разработке селекционной службы "Динамо" есть еще 4 форварды, и каждый из этих вариантов является для "бело-синих" более приоритетным, чем вариант с Маричем.