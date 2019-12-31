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Кроме Динамо - еще два претендента. Словенский форвард выдвинул условия по зарплате

Трансферы
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"Селтик" уже задумался - стоит ли?

Кроме Динамо - еще два претендента. Словенский форвард выдвинул условия по зарплате
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Вместе с киевским "Динамо" на нападающего братиславского "Слована" и национальной сборной Словении Андраж Шпорара претендуют португальский "Спортинг" из Лиссабона и клуб Марьяна Шведа - шотландский "Селтик".

Словенское футбольное издание nogomania.com сообщает о пожеланиях самого Шпорара: он хочет иметь в новом клубе годовую зарплату в миллион евро. Выкуп контракта игрока в "Слована" обойдется еще не менее чем в 5 млн евро.

Среди заинтересованных в подписании был шотландский "Селтик", но до конкретного предложения так и не дошло - вероятно, из-за зарплатных аппетитов словенца.

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Другим претендентом называют "Спортинг" из Лиссабона. Правда, у клуба "есть определенные финансовые трудности, поэтому неизвестно, способен ли он на выкуп контракта" Андража.

Преимущество в переходе в киевское "Динамо" словенское издание видит прежде всего в успешных выступлениях другого игрока сборной - Беньямина Вербича. Также отмечают, что клубу необходимо усиление в атаке из-за большого отставания от "Шахтера" в чемпионате и провальных выступлений в еврокубках.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Динамо (Киев) Селтик (Глазго) сборная Словении Слован (Братислава) зарплата Национальная сборная Словении Андраж Шпорар
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