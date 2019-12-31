Кроме Динамо - еще два претендента. Словенский форвард выдвинул условия по зарплате

Вместе с киевским "Динамо" на нападающего братиславского "Слована" и национальной сборной Словении Андраж Шпорара претендуют португальский "Спортинг" из Лиссабона и клуб Марьяна Шведа - шотландский "Селтик".

Словенское футбольное издание nogomania.com сообщает о пожеланиях самого Шпорара: он хочет иметь в новом клубе годовую зарплату в миллион евро. Выкуп контракта игрока в "Слована" обойдется еще не менее чем в 5 млн евро.

Среди заинтересованных в подписании был шотландский "Селтик", но до конкретного предложения так и не дошло - вероятно, из-за зарплатных аппетитов словенца.

Другим претендентом называют "Спортинг" из Лиссабона. Правда, у клуба "есть определенные финансовые трудности, поэтому неизвестно, способен ли он на выкуп контракта" Андража.

Преимущество в переходе в киевское "Динамо" словенское издание видит прежде всего в успешных выступлениях другого игрока сборной - Беньямина Вербича. Также отмечают, что клубу необходимо усиление в атаке из-за большого отставания от "Шахтера" в чемпионате и провальных выступлений в еврокубках.