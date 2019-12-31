Динамо пошло на уступки по продаже Дерлиса Гонсалеса

Парагвайская пресса сообщает детали переговоров между киевским "Динамо" и местным клубом "Олимпия" (Асунсьон), который хочет выкупить 25-летнего вингера Дерлиса Гонсалеса.

Украинский клуб хочет продать парагвайца за 10 млн долларов, ведь 2015-го "Динамо" приобрело его за 9,4 млн евро.

В "Олимпии" таких денег нет, поэтому киевский клуб предложил парагвайцам приобрести 50% прав на игрока за 5 млн долларов.

Издание Versus сообщает, что руководство "Олимпии" располагает 3,5 млн долларов.

Сейчас клуб привлекает инвесторов, чтобы выкупить 50% прав на 25-летнего Гонсалеса.

Владельцы "Олимпии" надеются, что смогут провести сделку с "Динамо" по своему соотечественнику в первых числах января.