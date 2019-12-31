Динамо объявило о продлении контракта с де Пеной
Сыграл "оговоренное количество матчей"
Футбольный клуб "Динамо" сообщил, что контракт уругвайским легионером Карлосом де Пеной, который заключен до 31 декабря 2019 года, был продлен.
В предыдущем контракте, как отмечают в клубе, была опция автоматического продления на 2 года в случае, если 27-летний футболист до этой даты проведет определенное количество матчей за "Динамо".
"Карлос сыграл необходимое для продолжения контракта количество матчей, следовательно, его контракт с клубом будет действовать до 31 декабря 2021 года", - сообщили в "Динамо".
Добавим, что в этом сезоне за киевский клуб Карлос провел 24 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
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Источник:ФК Динамо
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QzZza (Харкiв)
31.12.2019 в 14:07
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