Динамо объявило о продлении контракта с де Пеной

Футбольный клуб "Динамо" сообщил, что контракт уругвайским легионером Карлосом де Пеной, который заключен до 31 декабря 2019 года, был продлен.

В предыдущем контракте, как отмечают в клубе, была опция автоматического продления на 2 года в случае, если 27-летний футболист до этой даты проведет определенное количество матчей за "Динамо".

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"Карлос сыграл необходимое для продолжения контракта количество матчей, следовательно, его контракт с клубом будет действовать до 31 декабря 2021 года", - сообщили в "Динамо".

Добавим, что в этом сезоне за киевский клуб Карлос провел 24 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.