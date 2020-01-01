Бразильский клуб договорился с Динамо по поводу Сидклея – СМИ

"Коринтианс" договорился с киевским "Динамо" об аренде бразильского легионера – левого защитника Сидклея.

Gazeta esportiva заявляет, что речь идет об аренде сроком до конца календарного 2020 года.

Клубы намерены оформить эту сделку до конца недели.

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Добавим, что в 2018 году "Коринтианс" полгода арендовал Сидклея тогда еще в "Атлетико Паранаэнсе".