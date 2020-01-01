Бразильский клуб договорился с Динамо по поводу Сидклея – СМИ
Пока что не продажа
"Коринтианс" договорился с киевским "Динамо" об аренде бразильского легионера – левого защитника Сидклея.
Gazeta esportiva заявляет, что речь идет об аренде сроком до конца календарного 2020 года.
Клубы намерены оформить эту сделку до конца недели.
Добавим, что в 2018 году "Коринтианс" полгода арендовал Сидклея тогда еще в "Атлетико Паранаэнсе".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...