Лидера Второй лиги покинули трое игроков

Тернопольская "Нива" рассталась с тремя игроками.

Команду покинули защитники Семен Даценко и Валентин Железняк и полузащитник Виталий Тригуба.

В этом сезоне 25-летний Даценко сыграл 8 матчей за «Ниву». На счету 21-летнего Железняка 4 поединка, 18-летний Тригуба провел 2 встречи. Результативными действиями игроки не отмечались.

На этом кадровые потери в тернопольской команды, очевидно, не завершатся. Вполне вероятно «Ниву» оставит и нападающий Сергей Кисленко.

Известно, что тернопольской команду может пополнить 20-летний воспитанник Козовского футбола Дмитрий Громьяк, который в сезоне-2019 защищал цвета ФК "Козова" (16 матчей).

Тернопольская "Нива" ушла на зимний перерыв на первом месте турнирной таблицы. Команда Василия Малика опережает житомирское "Полесье" на два очка.