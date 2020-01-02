Кроме Динамо на Андража Шпорара претендует английский клуб

Клуб английского Чемпионшипа "Бристоль Сити" хочет подписать нападающего сборной Словении и словацкого Слована Андража Шпорара.

Накануне команда скаутов "Бристоль Сити" изучала игру 25-летнего форварда сборной Словении. Как раз она и предложила клубу Шпорара как одну из трансферных целей на зимнее трансферное окно.

Как отмечает Bristol Live, хотя и Шпорар является центральным нападающим, он любит участвовать не только в завершении атак, но и в их создании, имеет хорошие технические навыки.

В то же время в клубе видят, что на Шпорара претендуют киевское "Динамо" и шотландский "Селтик". Поэтому свои шансы на подписание игрока считают не слишком высокими.

Кроме Шпорара цели "Бристоль Сити" - игрок "Кристал Пэлэс" Коннор Викем, Эдди Нкетиа из "Арсенала" и Райан Брюстер из "Ливерпуля".