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Кроме Динамо на Андража Шпорара претендует английский клуб

Трансферы
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Кроме Динамо на Андража Шпорара претендует английский клуб
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Клуб английского Чемпионшипа "Бристоль Сити" хочет подписать нападающего сборной Словении и словацкого Слована Андража Шпорара.

Накануне команда скаутов "Бристоль Сити" изучала игру 25-летнего форварда сборной Словении. Как раз она и предложила клубу Шпорара как одну из трансферных целей на зимнее трансферное окно.

Как отмечает Bristol Live, хотя и Шпорар является центральным нападающим, он любит участвовать не только в завершении атак, но и в их создании, имеет хорошие технические навыки.

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В то же время в клубе видят, что на Шпорара претендуют киевское "Динамо" и шотландский "Селтик". Поэтому свои шансы на подписание игрока считают не слишком высокими.

Кроме Шпорара цели "Бристоль Сити" - игрок "Кристал Пэлэс" Коннор Викем, Эдди Нкетиа из "Арсенала" и Райан Брюстер из "Ливерпуля".

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В статье: Динамо (Киев) Бристоль Сити трансфер Андраж Шпорар
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Комментарии (3)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2020 в 11:58
Не потрібні ДК ніякі шпорари і йому подібні, вже таких валом було, толку ніякого. В напад потрібний негр! Здоровий, чорний, страшний! Щоб його дуже було видно здалеку, щоб наганяв страх на суперника і такий буде забивати голи. Доведено Бангурою, Брауном , Мбокані! І ніяких Мбєсєдіних!
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
02.01.2020 в 14:47
Ведь бывают же здоровыемысли,даже у не совсем здоровых людей
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-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2020 в 15:08
Здайся на обмєн краще, поки зебіли пропонують, бо потім буде пізно
0
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