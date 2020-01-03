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Белорусский Слуцк одного украинца вернул Шахтеру, с другим - продлил контракт

Трансферы
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Дудик и Тетеренко

Белорусский Слуцк одного украинца вернул Шахтеру, с другим - продлил контракт
Новина українською

23-летний полузащитник Артем Дудик оставляет СФК "Слуцк".

Как сообщили в клубе, срок действия арендного соглашения с клубом закончился, и игрок возвращается в донецкий "Шахтер".

Лучанин Артем Дудик является воспитанником "Волыни". Летом 2017 года как свободный агент подписал контракт с донецким "Шахтером".

В марте 2019-го "горняки" отдали его в аренду белорусского "Слуцка". За год в команде украинский вингер провел всего 2 матча еще летом в Кубке Беларуси.

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В составе "Слуцка" выступает еще один украинец - 22-летний центральный полузащитник Юрий Тетеренко. Как и Дудик, он является воспитанником "Волыни". Перешел в белорусскую команду свободным агентом. Тоже в начале 2019-го.

Юрий также "греет лавку" в белорусской команде (те же 2 кубковые матчи и у Артема Дудик), впрочем, с ним "Слуцк" продлил контракт. Правда насколько - в клубе "забыли" сообщить.

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В статье: Беларусь Шахтер (Донецк) СФК Слуцк Артем Дудик Слуцк (Беларусь) Юрий Тетеренко
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Источник:
ФК Слуцьк

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