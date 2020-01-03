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Один из братьев Фаворовых покинул Десну ради венгерского клуба - СМИ

Трансферы
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Один из братьев Фаворовых покинул Десну ради венгерского клуба - СМИ
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В четверг, 2 января, полузащитник "Десны" Артем Фаворов подписал контракт с венгерским клубом "Академия Пушкаша".

В этом сезоне 25-летний центральный хавбек сыграл за "Десну" 16 матчей в УПЛ и забил 2 гола.

Притом на сайте Трансфермаркт указано, что контракт с черниговской командой у Артема рассчитан до 30 июня 2020 года.

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Как отмечает "Динамомания", это уже вторая зарубежная команда Артема Фаворова. Два года назад он выступал за датский клуб "Вайле", сыграв 13 матчей и забив 4 мяча.

"Академия Пушкаша" занимает 4 место в элитном дивизионе Венгрии, отстает на 13 очков от лидера "Ференцвароша" Сергея Реброва - и на 3 пункта от зоны Лиги Европы.

В черниговской "Десне" также выступает брат Артема - 28-летний защитник Денис Фаворов, который является капитаном команды.

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В статье: Венгрия Десна (Чернигов) Артем Фаворов УПЛ Академия Пушкаша (Венгрия) трансфер
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Источник:
Динамоманія

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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
03.01.2020 в 12:11
Это хорошая новость. Очень много у него было брака и нервов. Жаль ,что Богданов ушёл... Будем надеяться Леван и Домбровский закроют эту позицию на поле ... удачи Десне!!!!
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0
-1
Hunter02 (Винница)
03.01.2020 в 10:54
Щеб другого забрали, було б більше шансів за 3місце поборотися
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.01.2020 в 11:03
Тупий та ще тупіший? Д.Фаворов - мабуть один з кращих у Десні.
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0
-2
Hunter02 (Винница)
03.01.2020 в 11:14
Декілька ігор його бачив, Якшо ти вже потрезвів і справді вважаєш його одним з найкращих у складі Десни, мені теье шкода
+1
-1

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