Один из братьев Фаворовых покинул Десну ради венгерского клуба - СМИ

В четверг, 2 января, полузащитник "Десны" Артем Фаворов подписал контракт с венгерским клубом "Академия Пушкаша".

В этом сезоне 25-летний центральный хавбек сыграл за "Десну" 16 матчей в УПЛ и забил 2 гола.

Притом на сайте Трансфермаркт указано, что контракт с черниговской командой у Артема рассчитан до 30 июня 2020 года.

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Как отмечает "Динамомания", это уже вторая зарубежная команда Артема Фаворова. Два года назад он выступал за датский клуб "Вайле", сыграв 13 матчей и забив 4 мяча.

"Академия Пушкаша" занимает 4 место в элитном дивизионе Венгрии, отстает на 13 очков от лидера "Ференцвароша" Сергея Реброва - и на 3 пункта от зоны Лиги Европы.

В черниговской "Десне" также выступает брат Артема - 28-летний защитник Денис Фаворов, который является капитаном команды.