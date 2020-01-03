Экс-игрок Зари вернулся в Чернигов

Сегодня, 3 января, "Десна" подписала контракт с первым зимним новичком.

В Чернигов возвращается 26-летний полузащитник Леван Арвеладзе, который выступал за команду в 2017-2018 годах, оформил дубль в историческом матче за место в УПЛ с "Звездой" (4:0).

Контракт с Леваном подписано в 2 года с возможностью продления еще на год (2+1).

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"Я искренне рад вернуться в Чернигов. "Десна" - это не просто команда, это как большая семья. Я знаю игроков, тренеров, руководство, поэтому уверен, сделал правильный выбор.

Приложу максимум усилий, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества ", - пообещал Леван после подписания контракта.

Ливан Арвеладзе в этом сезоне в "Заре" принял участие в 9 матчах, забил гол в Лиге Европы.