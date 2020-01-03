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Экс-игрок Зари вернулся в Чернигов

Трансферы
(2 голосов)

Контракт с "Зарей" закончился?

Экс-игрок Зари вернулся в Чернигов
Новина українською

Сегодня, 3 января, "Десна" подписала контракт с первым зимним новичком.

В Чернигов возвращается 26-летний полузащитник Леван Арвеладзе, который выступал за команду в 2017-2018 годах, оформил дубль в историческом матче за место в УПЛ с "Звездой" (4:0).

Контракт с Леваном подписано в 2 года с возможностью продления еще на год (2+1).

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"Я искренне рад вернуться в Чернигов. "Десна" - это не просто команда, это как большая семья. Я знаю игроков, тренеров, руководство, поэтому уверен, сделал правильный выбор.

Приложу максимум усилий, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества ", - пообещал Леван после подписания контракта.

Ливан Арвеладзе в этом сезоне в "Заре" принял участие в 9 матчах, забил гол в Лиге Европы.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) контракт Леван Арвеладзе трансфер
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Источник:
ФК Десна

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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
03.01.2020 в 13:20
понём в заре вообще непонятка была--сначала вроде ВЮН близко подпускал в основу... при скрипнике как не очень--- в основном на замену..и то на 10-15 минут---а неплохой футболист --посмотрим
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simargl (Чернигов)
03.01.2020 в 12:07
Удачи, возвращенец )) !!!!
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