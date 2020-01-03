Хорватский клуб отказывается от продажи нападающего, за которым следило Динамо

Директор хорватского "Осиека" Ален Петрович резко отреагировал на слухи об интересе киевского "Динамо" в услугах 24-летнего нападающего Мирко Марича.

Петрович заявил, что лидеры "Осиека" не продаются.

"И Марич среди них. Мы не находимся в затруднительной ситуации, когда надо продавать игроков, чтобы клуб выжил", - сказал Петрович.

Хорватское издание germanijak.hr напоминает, что президент "Осиека" - успешный предприниматель Иван Мештрович, "который может себе позволить отказаться от большого предложения, даже если это 5 млн евро".

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Журналисты напоминают и слова самого Мирко Марича, который заявил, что "Динамо" - большой клуб, но он хочет закончить сезон как лучший бомбардир хорватской лиги.