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Хорватский клуб отказывается от продажи нападающего, за которым следило Динамо

Трансферы
(2 голосов)

Да и сам игрок хочет завершить сезон в "Осиеке"

Хорватский клуб отказывается от продажи нападающего, за которым следило Динамо
Новина українською

Директор хорватского "Осиека" Ален Петрович резко отреагировал на слухи об интересе киевского "Динамо" в услугах 24-летнего нападающего Мирко Марича.

Петрович заявил, что лидеры "Осиека" не продаются.

"И Марич среди них. Мы не находимся в затруднительной ситуации, когда надо продавать игроков, чтобы клуб выжил", - сказал Петрович.

Хорватское издание germanijak.hr напоминает, что президент "Осиека" - успешный предприниматель Иван Мештрович, "который может себе позволить отказаться от большого предложения, даже если это 5 млн евро".

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Журналисты напоминают и слова самого Мирко Марича, который заявил, что "Динамо" - большой клуб, но он хочет закончить сезон как лучший бомбардир хорватской лиги.

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В статье: Хорватия Динамо (Киев) чемпионат Хорватии Осиек Мирко Марич
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Комментарии (1)
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artas@ (Львів)
03.01.2020 в 15:33
Влітку викупить загребське Динамо та й по всьому
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