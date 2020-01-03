Клуб Второй лиги разорвал контракты с капитаном и защитником
По соглашению сторон
Президент винницкой "Нивы" Вадим Кудиярова сообщил о прекращении сотрудничества с двумя игроками.
По обоюдному согласию сторон в клубе завершают выступления капитан, 30-летний вингер Игорь Маляренко, а также 18-летний защитник Назар Кобенда.
Добавим, что Игорь Маляренко является воспитанником винницкого футбола, выступал в "Ниве" с перерывами из 2011 года. В этом сезоне провел 18 матчей, забил 6 голов.
Назар Кобенда - воспитанник киевского "Арсенала", экс-игрок донецкого "Олимпика" U-19. В основе винницкой "Нивы" в этом сезоне сыграл лишь в одном матче - еще в августе.
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Источник:ФК Нива Вінниця
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artas@ (Львів)
03.01.2020 в 15:32
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