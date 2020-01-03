Фаворов: Об интересе Академии Пушкаша услышал месяц назад

Украинский 25-летний полузащитник Артем Фаворов, который сегодня заключил контракт с венгерским клубом "Академия Пушкаша", рассказал, что некоторое время уже следит за командой.

"Я услышал об заинтересованности мной со стороны "Академии Пушкаша" месяц назад. Уже знаю команду, в какой футбол она играет.

Вижу, что это молодой, но амбициозный клуб с хорошими футболистами и прекрасным тренерским составом, поэтому рад заключить соглашение", - отметил Артем, которого цитирует официальный сайт венгерского клуба.

Фаворов отметил хорошую инфраструктуру "Академии Пушкаша" - стадион и тренировочные поля.

"Есть все для того, чтобы игроки могли развиваться. Это будет новый шаг в моей карьере, новый этап в моей жизни. Приложу все усилия, чтобы команда поднималась в турнирной таблице чемпионате. Не буду говорить о своих сильных сторонах, это дело тренеров, а моя - выйти на поле и продемонстрировать свои способности", - добавил Фаворов.