Фенербахче остыл к Миколенко из-за высокого ценника

тому, що це незамінимий гравець збірної, яка виграла достроково свою групу Ліги націй, збірної ,яка вийшла з першого місця у ненайгіршій групі, на Євро. Гравець який якісно відрізняється по грі у віцечемпіона Ураїни, а подеколи найкращий у нападі в цій команді. При цьрму йому тільки 20!