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Фенербахче остыл к Миколенко из-за высокого ценника

Трансферы
(1 голосов)

Турецкий клуб проявляет интерес к украинцу

Фенербахче остыл к Миколенко из-за высокого ценника
Новина українською

Турецкий "Фенербахче" интересуется защитником "Динамо" Виталием Миколенко.

По информации турецкого журналист Ахмета Конанча, сумма, которую "бело-синие" требуют за игрока, оказалась намного выше, чем ожидали боссы стамбульского клуба.

Теперь "Фенербахче" рассматривает вариант с арендой Миколенко.

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис ранее дал понять, что расставание с Виталием не входит в планы клуба.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Комментарии (5)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
04.01.2020 в 13:26
Я думаю, агент хочет зп побольше выбить из Суркиса
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Футбольный спам (Киев)
04.01.2020 в 13:03
А с чего вдруг на Миколенко большой ценник? Играет он прямолинейно, протаскивпет мяч по флангу и подача в штрафную, футбол 80-х...
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uprise (Минск)
04.01.2020 в 13:11
Так на фоне же остальных динамовцев
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Karamba911 (Львів)
04.01.2020 в 13:37
тому, що це незамінимий гравець збірної, яка виграла достроково свою групу Ліги націй, збірної ,яка вийшла з першого місця у ненайгіршій групі, на Євро. Гравець який якісно відрізняється по грі у віцечемпіона Ураїни, а подеколи найкращий у нападі в цій команді. При цьрму йому тільки 20!
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Инспектор ( )
04.01.2020 в 12:59
Турки как всегда хотят задаром
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