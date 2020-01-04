Фенербахче остыл к Миколенко из-за высокого ценника
Турецкий клуб проявляет интерес к украинцу
Турецкий "Фенербахче" интересуется защитником "Динамо" Виталием Миколенко.
По информации турецкого журналист Ахмета Конанча, сумма, которую "бело-синие" требуют за игрока, оказалась намного выше, чем ожидали боссы стамбульского клуба.
Теперь "Фенербахче" рассматривает вариант с арендой Миколенко.
Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис ранее дал понять, что расставание с Виталием не входит в планы клуба.
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Комментарии (5)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
04.01.2020 в 13:26
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Футбольный спам (Киев)
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uprise (Минск)
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Karamba911 (Львів)
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Инспектор ( )
04.01.2020 в 12:59
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