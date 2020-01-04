Пять легионеров покинут Олимпик зимой – СМИ
Донецкий клуб готов попрощаться с большим количеством исполнителей
Сразу пять игроков покинут "Олимпик" во время зимнего трансферного окна.
Речь идет о легионерах Фабиньо, Луисе Фернандо, Демире Имери, Джеффри Чарльзе и Драмане Салу. Об этом Footboom стало известно из собственных источников.
Ранее сообщалось, что Евгений Цымбалюк был признан лучшим игроком "Олимпика" в первой половине сезона.
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Источник:footboom
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Комментарии (5)
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yaspas74 (тернопіль)
04.01.2020 в 15:42
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Футбольный спам (Киев)
04.01.2020 в 16:01
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Футбольный спам (Киев)
04.01.2020 в 15:02
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Nelviv`yanyn (На жаль)
04.01.2020 в 15:02
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Nelviv`yanyn (На жаль)
04.01.2020 в 15:00
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