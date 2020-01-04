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Пять легионеров покинут Олимпик зимой – СМИ

Трансферы
(1 голосов)

Донецкий клуб готов попрощаться с большим количеством исполнителей

Пять легионеров покинут Олимпик зимой – СМИ
Новина українською

Сразу пять игроков покинут "Олимпик" во время зимнего трансферного окна.

Речь идет о легионерах Фабиньо, Луисе Фернандо, Демире Имери, Джеффри Чарльзе и Драмане Салу. Об этом Footboom стало известно из собственных источников.

Ранее сообщалось, что Евгений Цымбалюк был признан лучшим игроком "Олимпика" в первой половине сезона.

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В статье: Олимпик (Донецк) Фабиньо Фрейтас Луис Фернандо Демир Имери Салу Драман Джеффри Чарльз
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Источник:
footboom
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Комментарии (5)
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yaspas74 (тернопіль)
04.01.2020 в 15:42
Вище названі великої ролі в команді не грали,там є сильніші гравці і вони залишаються.
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Футбольный спам (Киев)
04.01.2020 в 16:01
Тоді питання навіщо їх брали? Вони так чи інакше були задіяні в тринувальному процесі... На жаль футбол став бізнесом агентів, котрі постійно заробляють на таких перетрубаціях в колективах. Олімпік не єдиний такий клуб в Україні, такаж ситуація і в Карпатах і в фк Львів і т. д. все це не стопорить розвиток нашого футболу
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Футбольный спам (Киев)
04.01.2020 в 15:02
Пять это ещё мало по сравнию с прошлыми годами, обычно олимпик каждые пол года перкраивает состав на 80-90%, а вот тренерам как строить команду когда каждые пол года нужно все начинать с нуля???
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Nelviv`yanyn (На жаль)
04.01.2020 в 15:02
Эти ребята почти не играли. Тут все нормально.
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Nelviv`yanyn (На жаль)
04.01.2020 в 15:00
Топ новость! Помещения на стадионе «Металлист» и тренировочную базу в пригороде Харькова, конфискованные у Курченко, вернули в собственность государства.
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