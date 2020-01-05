Сидклей завтра станет игроком Коринтианса – СМИ

Сага с переездом вингбека киевского "Динамо" Сидклея в Бразилию близка к завершению.

По информации Globo Esporte, в понедельник 26-летний футболист оформит свой переход в "Коринтианс" на правах аренды. Годовая аренда Сидклея обойдётся "мушкетёрам" в 600 тысяч евро. У бразильского клуба будет возможность выкупить игрока по её завершению за 4,4 млн евро.

Сидклей пойдёт за существенное понижение зарплаты ради возвращения на родину.

В этом сезон бразилец еще ни разу не появлялся на поле в составе первой команды киевлян.