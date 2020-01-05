Сидклей завтра станет игроком Коринтианса – СМИ
Бразилец покинет киевлян на правах аренды
Сага с переездом вингбека киевского "Динамо" Сидклея в Бразилию близка к завершению.
По информации Globo Esporte, в понедельник 26-летний футболист оформит свой переход в "Коринтианс" на правах аренды. Годовая аренда Сидклея обойдётся "мушкетёрам" в 600 тысяч евро. У бразильского клуба будет возможность выкупить игрока по её завершению за 4,4 млн евро.
Сидклей пойдёт за существенное понижение зарплаты ради возвращения на родину.
В этом сезон бразилец еще ни разу не появлялся на поле в составе первой команды киевлян.
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Источник:Globo Esporte
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