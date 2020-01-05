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Агент ФИФА: Аренда Миколенко в Фенербахче нереальна, ему нужно переезжать в Европу

Трансферы
(1 голосов)

Турецкий гранд проявляет интерес к защитнику киевлян

Агент ФИФА: Аренда Миколенко в Фенербахче нереальна, ему нужно переезжать в Европу
Новина українською

Агент ФИФА Гювен Мемиш поделился мнением о карьерных перспективах защитника "Динамо" Виталия Миколенко.

– Появилась информация, что "Фенербахче" хочет арендовать у "Динамо" Виталия Миколенко. Что-то знаете об этом?

– Да, но это не реально. Он еще молодой. Миколенко нужно переезжать в Европу.

– Кто еще из украинских игроков интересен клубам турецкой Суперлиги?

– Пока что никто, – сказал Мемиш.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
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Комментарии (1)
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Футбольный спам (Киев)
05.01.2020 в 11:15
Парню для начала надо бы окрепнуть, а потом думать о переходе в более сильный чемпионат, достаточно год просидеть на банке и все, карьера сломана... Наших игроков там не особо ценят, если ты конечно не забивал в ЛЧ барсе, реалу, Баварии, это я про шеву. Пример: Коноплянка, Макаренко, Швед, а как правило не играешь в клубе дорога в сборную закрыта
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