Агент ФИФА: Аренда Миколенко в Фенербахче нереальна, ему нужно переезжать в Европу

Агент ФИФА Гювен Мемиш поделился мнением о карьерных перспективах защитника "Динамо" Виталия Миколенко.

– Появилась информация, что "Фенербахче" хочет арендовать у "Динамо" Виталия Миколенко. Что-то знаете об этом?

– Да, но это не реально. Он еще молодой. Миколенко нужно переезжать в Европу.

– Кто еще из украинских игроков интересен клубам турецкой Суперлиги?

– Пока что никто, – сказал Мемиш.