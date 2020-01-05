Агент ФИФА: Аренда Миколенко в Фенербахче нереальна, ему нужно переезжать в Европу
Турецкий гранд проявляет интерес к защитнику киевлян
Агент ФИФА Гювен Мемиш поделился мнением о карьерных перспективах защитника "Динамо" Виталия Миколенко.
– Появилась информация, что "Фенербахче" хочет арендовать у "Динамо" Виталия Миколенко. Что-то знаете об этом?
– Да, но это не реально. Он еще молодой. Миколенко нужно переезжать в Европу.
– Кто еще из украинских игроков интересен клубам турецкой Суперлиги?
– Пока что никто, – сказал Мемиш.
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Источник:Footboom
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05.01.2020 в 11:15
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