Зубейко стал игроком Черноморца
"Моряки" объявили об очередном новичке
"Черноморец" объявил о подписании контракта с защитником Евгением Зубейко.
Ранее фулбек уже выступал за одесситов в 2008-2014 и 2017-2018 годах.
Последним клубом 30-летнего украинца был ФК "Минск", который он покинул в начале декабря.
Зубейко стал пятым новичком команды в зимнее окно. До этого состав "моряков" также пополнили голкипер Алексей Паламарчук, защитник Виктор Лиховидько, а также полузащитники Владислав Клименко и Алексей Зинкевич.
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очстарчер (Одесса)
05.01.2020 в 13:31
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