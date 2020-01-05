Зубейко стал игроком Черноморца

Хочу ошибиться, но думаю, что приобретение сомнительное. Игра Зубейко мне нравилась при Григорчуке , был цепким, быстрым, напористым, неуступчивым и недаром он был на подступах к СбУ. Как он играл потом мы не видели, но во время второго прихода в ЧО он просто отбывал номер, а не играл. В нынешнем ЧО нужен опытный игрок, который станет лидером. Эта роль не для него. Мне кажется, что он игрок умный, хитрый и выкладываться он не будет.