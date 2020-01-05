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Зубейко стал игроком Черноморца

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(1 голосов)

"Моряки" объявили об очередном новичке

Зубейко стал игроком Черноморца
Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании контракта с защитником Евгением Зубейко.

Ранее фулбек уже выступал за одесситов в 2008-2014 и 2017-2018 годах.

Последним клубом 30-летнего украинца был ФК "Минск", который он покинул в начале декабря.

Зубейко стал пятым новичком команды в зимнее окно. До этого состав "моряков" также пополнили голкипер Алексей Паламарчук, защитник Виктор Лиховидько, а также полузащитники Владислав Клименко и Алексей Зинкевич.

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В статье: Евгений Зубейко Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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очстарчер (Одесса)
05.01.2020 в 13:31
Хочу ошибиться, но думаю, что приобретение сомнительное. Игра Зубейко мне нравилась при Григорчуке , был цепким, быстрым, напористым, неуступчивым и недаром он был на подступах к СбУ. Как он играл потом мы не видели, но во время второго прихода в ЧО он просто отбывал номер, а не играл. В нынешнем ЧО нужен опытный игрок, который станет лидером. Эта роль не для него. Мне кажется, что он игрок умный, хитрый и выкладываться он не будет.
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