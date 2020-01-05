Днепр-1 заинтересован в аренде Цитаишвили

"Днепр-1" заинтересован в аренде вингера "Динамо" Георгия Цитаишвили. Об этом сообщает "Динамо Киев от Шурика" со ссылкой на источник близкий к днепровскому клубу.

По информации источника, "Днепр-1" надеется арендовать 19-летнего игрока до конца сезона, но пока договоренность не достигнута.

Клубы решили, что Цитаишвили пройдет первый сбор с "Динамо", а затем переговоры о его возможном переходе возобновятся в зависимости от планов киевлян по игроку.

Напомним, в "Днепре-1" играют арендованные у "Динамо" Сергей Булеца и Владислав Супряга.