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Днепр-1 заинтересован в аренде Цитаишвили

Трансферы
(1 голосов)

Вингер может последовать в "Днепр-1" вслед за Булецой и Супрягой

Днепр-1 заинтересован в аренде Цитаишвили
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"Днепр-1" заинтересован в аренде вингера "Динамо" Георгия Цитаишвили. Об этом сообщает "Динамо Киев от Шурика" со ссылкой на источник близкий к днепровскому клубу.

По информации источника, "Днепр-1" надеется арендовать 19-летнего игрока до конца сезона, но пока договоренность не достигнута.

Клубы решили, что Цитаишвили пройдет первый сбор с "Динамо", а затем переговоры о его возможном переходе возобновятся в зависимости от планов киевлян по игроку.

Напомним, в "Днепре-1" играют арендованные у "Динамо" Сергей Булеца и Владислав Супряга.

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В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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Альтенкруг (днепр)
05.01.2020 в 17:07
Политика клуба совершенно не верная. Временщиков в Днепре никогда не было и не должно быть.Это" утраченные годы для клуба и футбола города"
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Hugo64 (PARIS)
05.01.2020 в 15:24
трудно ему ЗВЕЗДЕ киевского динамо в днепретипа1
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simargl (Чернигов)
05.01.2020 в 16:57
"Звезде" такой величины везде трудно...!!! особенно в аренде, там чего доброго играть придётся... блистать, показывать, доказывать))))
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