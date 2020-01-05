Днепр-1 заинтересован в аренде Цитаишвили
Вингер может последовать в "Днепр-1" вслед за Булецой и Супрягой
"Днепр-1" заинтересован в аренде вингера "Динамо" Георгия Цитаишвили. Об этом сообщает "Динамо Киев от Шурика" со ссылкой на источник близкий к днепровскому клубу.
По информации источника, "Днепр-1" надеется арендовать 19-летнего игрока до конца сезона, но пока договоренность не достигнута.
Клубы решили, что Цитаишвили пройдет первый сбор с "Динамо", а затем переговоры о его возможном переходе возобновятся в зависимости от планов киевлян по игроку.
Напомним, в "Днепре-1" играют арендованные у "Динамо" Сергей Булеца и Владислав Супряга.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Альтенкруг (днепр)
05.01.2020 в 17:07
Ответить
0
0
Hugo64 (PARIS)
05.01.2020 в 15:24
Ответить
+2
0
simargl (Чернигов)
05.01.2020 в 16:57
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...