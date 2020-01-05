  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Динамо отдало Гармаша в аренду в турецкий Ризеспор
В тренде

Динамо отдало Гармаша в аренду в турецкий Ризеспор

Трансферы
(1 голосов)

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2020-го года

Динамо отдало Гармаша в аренду в турецкий Ризеспор
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Украинский хавбек перейдет в "Ризеспор" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона (30 июня 2020-го года).

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Дениса сейчас составляет 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне во всех турнирах 29-летний Гармаш принял участие в 20 матчах , в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Примечательно, что за "Ризеспор" также выступает другой экс-динамовец Николай Морозюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Ризеспор (Ризе)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Resmi Transfer
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (14)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
05.01.2020 в 20:20
Именно он мешал ДК стать чемпионами ))) !!!!... а если серьёзно ,то такими темпами скоро борьба за место в еврокубках станет для киевлян главной задачей на сезон...
Ответить
0
0
vituynia (Черкассы)
05.01.2020 в 20:18
Ещё остались Беседин,Кадар.. Хватит ли на всех турецких клубов...
Ответить
0
0
bambur (Николаев)
05.01.2020 в 20:11
Ещё бы от импортного балласта начали избавляться, но пока только его добавляют
Ответить
0
0
С.Карпович. (Ланівці)
05.01.2020 в 20:08
навіть не віриться.
Ответить
+1
0
Szalony Chomik (Донецьк)
05.01.2020 в 20:09
Так в аренду. Під Єврокубки він повернеться
Ответить
0
-1
Lion Killer (Львів)
05.01.2020 в 19:55
Нарешті... )
Ответить
+1
0
ascent (Луксор)
05.01.2020 в 19:46
А ведь его всегда выпускали для усиления...
Ответить
+1
0
Футбольный спам (Киев)
05.01.2020 в 19:36
Как болельщика ДК тревожит тенденция не продают а отдают в оренду, не покупают а берут свободных агентов. Шахта купил за миллион - продал за 50 млн, вот что мешает ДК вот так же??? Металлист вон мог, Днепр мог, а тут грабли, грабли, грабли...
Ответить
+1
0
Hunter02 (Винница)
05.01.2020 в 19:29
на друге місце більше шансів стало
Ответить
0
-1
bimbobo (Lviv)
05.01.2020 в 19:28
Еще бы деревьяного Сидорчука сплавили, Кадара, поляка, и эту дырку вратаря, что Бойка заменял! И может что то и получится!
Ответить
0
0
Футбольный спам (Киев)
05.01.2020 в 19:20
Давно пора было
Ответить
+4
0
Karamba911 (Львів)
05.01.2020 в 19:10
В Динамо є ще один Гармаш-Сидорчук, який "вдало" йде по стопам свого неврівноваженого колеги! Так що є ще в Динамо кому чудити)
Ответить
+2
-1
avatar
ymscik (Херсон)
05.01.2020 в 19:01
Там Денису на скамейке придется сидеть, иначе Резиспор постоянно в десятером играть будет.
Ответить
0
-1
Evgenariys (Чернигов)
05.01.2020 в 18:49
официант, шампанского!
Ответить
+3
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...