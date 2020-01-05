Динамо отдало Гармаша в аренду в турецкий Ризеспор

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Украинский хавбек перейдет в "Ризеспор" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона (30 июня 2020-го года).

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Дениса сейчас составляет 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне во всех турнирах 29-летний Гармаш принял участие в 20 матчах , в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Примечательно, что за "Ризеспор" также выступает другой экс-динамовец Николай Морозюк.