Динамо отдало Гармаша в аренду в турецкий Ризеспор
Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2020-го года
Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Украинский хавбек перейдет в "Ризеспор" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона (30 июня 2020-го года).
По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Дениса сейчас составляет 3,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне во всех турнирах 29-летний Гармаш принял участие в 20 матчах , в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
Примечательно, что за "Ризеспор" также выступает другой экс-динамовец Николай Морозюк.
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Источник:Resmi Transfer
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simargl (Чернигов)
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