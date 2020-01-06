СМИ: Кадар присоединится к МОЛ Види

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар близок к возвращению в чемпионат Венгрии. По информации NB1, о переходе игрока в стан серебряного призера прошлого розыгрыша венгерского первенства, "МОЛ Види", будет объявлено в ближайшее время, футболист на днях прошел медосмотр.

В составе команды выступает экс-игрок луганской "Зари" и "Ференцвароша" Иван Петряк (16 поединков, 1 забитый мяч и 5 голевых передач). Сейчас "МОЛ Види" отстает от коллектива Реброва на 4 зачетных пункта – у подопечных Сергея Станиславовича один матч в запасе.

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В текущем сезоне 29-летний Кадар вышел на поле в футболке "Динамо" в 20 матчах во всех турнирах – на его счету одна голевая передача. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 4,5 миллиона евро.