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СМИ: Кадар присоединится к МОЛ Види

Трансферы
(3 голосов)

Там уже выступает Иван Петряк

СМИ: Кадар присоединится к МОЛ Види
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Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар близок к возвращению в чемпионат Венгрии. По информации NB1, о переходе игрока в стан серебряного призера прошлого розыгрыша венгерского первенства, "МОЛ Види", будет объявлено в ближайшее время, футболист на днях прошел медосмотр.

В составе команды выступает экс-игрок луганской "Зари" и "Ференцвароша" Иван Петряк (16 поединков, 1 забитый мяч и 5 голевых передач). Сейчас "МОЛ Види" отстает от коллектива Реброва на 4 зачетных пункта – у подопечных Сергея Станиславовича один матч в запасе.

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В текущем сезоне 29-летний Кадар вышел на поле в футболке "Динамо" в 20 матчах во всех турнирах – на его счету одна голевая передача. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 4,5 миллиона евро.

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В статье: Динамо (Киев) Тамаш Кадар МОЛ Види (Секешфехервар)
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Комментарии (17)
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jmen2986 (Kiev)
06.01.2020 в 14:53
Да это же праздник какой-то!
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+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
06.01.2020 в 14:51
Разгрузка зарплатой ведомости продолжается. Кто следующий?
Ответить
+1
0
СашаXM (Хмельницкий)
06.01.2020 в 15:14
ну по з.п. остаётся Сидор, Вербич и т.д
Ответить
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
06.01.2020 в 14:27
Шансы Ференцвароша на чемпионство существенно поднялись
Ответить
+1
0
avatar
beatles (Крыжополь)
06.01.2020 в 14:26
Прощай, Вася (с)
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
06.01.2020 в 14:12
Очень правильное решение. Ниже третьего место ДК с молодняком не опустятся.
Ответить
+1
0
avatar
beatles (Крыжополь)
06.01.2020 в 14:25
ой, не был бы я столь категоричен в этом! Оно со звездями уже ниже побывало, а без звездей ...как знать, как знать
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
06.01.2020 в 15:43
посмотрим. Если что, брат Григорий порешает..
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
06.01.2020 в 14:09
Гармаш, теперь Кадар ... просто сказка, но и тут есть ложка дегтя Бенито или как его там (((
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+1
0
MaximSK (Киев)
06.01.2020 в 14:03
Его надо было раньше продавать Зениту за хорошие деньги, сейчас он не сильнее других защитников, пусть лучше играет Попов и Шабанов. Но вообще ситуация в Динамо настораживает, берут в команду игроков из аутсайдера РПЛ или каких-то ноунеймов, с такими темпами Динамо превратится в бездарную команду.
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+1
-1
ratio (Дн-жинск)
06.01.2020 в 13:12
А я то думаю че это он рассказывает что у Динамо деньги закончились)
Ответить
+3
0
Футбольный спам (Киев)
06.01.2020 в 13:14
Наверное просил зп больше и был послан))
Ответить
+2
-1
Футбольный спам (Киев)
06.01.2020 в 13:00
Рябята, он ведь в чемпионат Венгрии идёт, а не на повышение, это говорит об уровне игрока на сегодняшний день. ДК ставит задачи выиграть ЧУ и попасть в ЛЧ, так вот возникает вопрос, разве реально это сделать с игроками уровня чемпионата Венгрии?? Показывал бы он игру выше уровня то наверное и предложения были бы другие, логично? Я уже не говорю о ом сколько из под него мячей было пропущено
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+2
-1
v.grischuk (Винница)
06.01.2020 в 12:50
В Динамо по ходу всех раздадут, у кого была нормальная зарплата и будут строить молодой и дешешевый клуб за счет имени и талантов........Может так и луше, если не тянут финансово, может будут на поле себя выкладивать на все 100!!! Может начнут продавать таланты за реальные, а не за заоблачные деньги....
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+1
-1
Футбольный спам (Киев)
06.01.2020 в 13:08
Если это так, значит Суркисы поумнели, ведь если собрать все деньги которые были потрачены только на зп тем игрокам которые вообще ничего не дали клубу то можно было бы и Месси содержать, это без приувеличения
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+2
-2
avatar
Sins (Кропивницкий)
06.01.2020 в 12:49
Как бы ни было, скажем Кадару спасибо, но наши ребята посильнее будут! Да и наши!!!
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+1
-1
Alex.696 (Немирів)
06.01.2020 в 12:13
От і слава Богу.
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+1
-2

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