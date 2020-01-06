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The Athletic: Манчестер Сити интересуется Матвиенко

Трансферы
(2 голосов)

К лету у Шевченко в сборной будет два "горожанина"?

The Athletic: Манчестер Сити интересуется Матвиенко
Новина українською

В список интересов английского "Манчестер Сити" вошел защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко. По информации The Athletic, у боссов "горожан" не будет проблем с трансфером 23-летнего украинца, так как соглашение Николая с "горняками" истекает уже летом 2021 года.

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Издание отмечает, что "Сити" также следит за защитником миланского "Интера" Миланом Шкриньяром, но приобрести словака будет трудно – его соглашение с "нерадзурри" действует до конца сезона 2022/23.

Матвиенко в текущем сезоне сыграл в 14 матчах УПЛ (13 – в основе; 1 гол, 1 результативная передача, 1 желтая карточка). Сейчас у "Манчестер Сити" тяжелая ситуация с центральными защитниками.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Николай Матвиенко
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (7)
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aleksandrapak20
06.01.2020 в 15:31
Забей на проблемы. Расслабься. - kissa.vip
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0
0
efim423 (odessa)
06.01.2020 в 14:14
скамейка сама себя не протрёт
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0
-2
СашаXM (Хмельницкий)
06.01.2020 в 14:05
с его уровнем в какой ман сити?? китайский? ))
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0
-2
MaximSK (Киев)
06.01.2020 в 14:00
Не стоит ему туда переходить, сядет на лавку сразу или даже в Заявку не будет попадать, чтобы там играть, надо быть топ защитником.
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0
-2
Камонплей
06.01.2020 в 14:56
лол, там сейчас играют родри, ферна (доигрывает) и два школьника. Кто из них топ защитник? если будет слушать тренеров и работать то заиграет.
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0
0
MaximSK (Киев)
06.01.2020 в 15:42
Они не топ защитники, но у них есть большой опыт игр за МС, и они там временно играют, пока не выздоровят Ляпорт и Стоунз. Матвиенко может просто не потянуть уровень МС
0
0
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Инспектор ( )
06.01.2020 в 13:15
То ли Матвиенко вверх, то ли Сити вниз
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0
-2

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