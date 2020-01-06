The Athletic: Манчестер Сити интересуется Матвиенко

В список интересов английского "Манчестер Сити" вошел защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко. По информации The Athletic, у боссов "горожан" не будет проблем с трансфером 23-летнего украинца, так как соглашение Николая с "горняками" истекает уже летом 2021 года.

Издание отмечает, что "Сити" также следит за защитником миланского "Интера" Миланом Шкриньяром, но приобрести словака будет трудно – его соглашение с "нерадзурри" действует до конца сезона 2022/23.

Матвиенко в текущем сезоне сыграл в 14 матчах УПЛ (13 – в основе; 1 гол, 1 результативная передача, 1 желтая карточка). Сейчас у "Манчестер Сити" тяжелая ситуация с центральными защитниками.