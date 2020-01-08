Веллингтон Нем: Мое будущее? Я хочу остаться в Бразилии – возможно, все определится сегодня
Санта-Барбара с украинскими вкраплениями
Полузащитник донецкого "Шахтера" Веллингтон Нем прокомментировал свое желание остаться в Бразилии. Сейчас хавбек выступает за "Флуминенсе" на правах аренды – "горняки" желают продать футболиста, его контракт с украинским клубом рассчитан до лета 2021 года. Цитирует Нема netflu.
"Мне нужно встретиться с менеджером, чтобы узнать, на каком этапе сейчас эта ситуация. Возможно, все определится сегодня, 8 января. Я пока не на месте, но мой представитель встретится с Советом директоров, чтобы решить данный вопрос".
"Я люблю "Флуминенсе". Все понимают, что я хочу остаться здесь – о желании других сторон не знаю. Возможно, мне придется вернуться в Украину, чтобы решить некоторые бюрократические вопросы, если бразильские боссы не примут условия. Но я вернусь сюда, у меня еще есть проблемы, которые необходимо решить. Конечно, сначала мне нужно решение "Флуминенсе".