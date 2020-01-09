Изгнанник львовских Карпат стал игроком уругвайского клуба

23-летний бывший игрок атаки львовских "Карпат" уругваец Кевин Мендес подписал контракт с клубом "Дефенсор".

Известно, что Мендес как свободный агент подписал новый контракт 6 января.

"Дефенсор" - клуб из столицы Уругвая, Монтевидео, один из трех самых именитых в стране. В прошлом розыгрыше чемпионата занял 9 место.

Напомним, что "Карпаты" расторгли соглашение с Мендесом еще в конце августа 2019 года из-за невыполнения футболистом пунктов соглашения.

Клуб также сообщил и о драке на тренировке с участием Кевина.

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Кевин вернулся в Уругвай и до сих пор был без клуба. За львовскую команду он провел 15 матчей, отметился одним ассистом.