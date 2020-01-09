Миколенко о матче 1/8 Лиги Европы: Мы будто попали в космос

Игрок левого фланга киевского "Динамо" Виталий Миколенко вспомнил знаковые матчи еврокубков 2019 года.

В частности, игрок поделился впечатлением от противостояния с Олимпиакосом (1:0).

- Конечно, помню этот матч. Но игра выдалась тяжелой, поскольку первый матч на выезде завершился со счетом 2:2 и греки хотели забить и отыграться в Киеве. В конце поединка мы сделали акцент на оборону, чтобы не пропустить. Это был матч Лиги Европы и мы почувствовали все напряжение и принципиальность поединка.

Очень рад, что удалось внести свой вклад в эту победу. Всегда стараюсь выкладываться на все 100% и помочь команде. Или это знаковые матч для меня в этом году? Не могу сказать. Одним из таких является матч с "Шахтером" в рамках Суперкубка Украины, поскольку мы завоевали трофей.

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Далее были поединки с "Челси". Мне понравилось, как мы сыграли во втором тайме выездной игры. Первый тайм мы полностью провалили, потому что играли на безумном уровне с топ-командой. Мы будто попали в космос. А во втором тайме мы расслабились, стали действовать раскованнее, начали выходить из обороны, контролировать мяч. Главный вывод после матчей с "Челси" - за любую мелкую ошибку в чемпионате Англии, Лиге чемпионов тебя могут наказать.

Также могу отметить домашнюю игру с "Брюгге". Мы играли в хороший футбол. Уверен, что болельщикам понравилась сама игра. Да, мы не прошли в Лигу чемпионов, но я получил удовольствие от футбола в нашем исполнении.