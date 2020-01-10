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Девич и Горопевшек могут пополнить клуб Первой лиги

Трансферы
(1 голосов)

Пока слухи

Девич и Горопевшек могут пополнить клуб Первой лиги
Новина українською

Уже этой зимой в "Черноморце" могут появиться экс-игрок луцкой "Волыни", словенский защитник Миха Горопевшек, а также опытный экс-нападающий сборной Украины, форвард Марко Девич, которого в Одессу "сватают" уже не впервые.

Такое сообщает издание Оdessa Оnline со ссылкой на несколько источников.

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Оно же отмечает, что Горопевшека и Девича уже в этом году видели в Одессе.

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В статье: Марко Девич Одесса Первая лига Черноморец (Одесса) Миха Горопевшек трансфер
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Источник:
Оdessa Оnline

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
10.01.2020 в 08:34
Может Марко пора подумать о смене профессии?
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satellite (Харьков)
10.01.2020 в 08:14
Удачи тебе , Марко!!!
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