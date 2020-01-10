Девич и Горопевшек могут пополнить клуб Первой лиги

Уже этой зимой в "Черноморце" могут появиться экс-игрок луцкой "Волыни", словенский защитник Миха Горопевшек, а также опытный экс-нападающий сборной Украины, форвард Марко Девич, которого в Одессу "сватают" уже не впервые.

Такое сообщает издание Оdessa Оnline со ссылкой на несколько источников.

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Оно же отмечает, что Горопевшека и Девича уже в этом году видели в Одессе.