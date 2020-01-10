Ингулец продлил контракт с 31-летним игроком
Срок действия нового соглашения клуб держит в тайне
31-летний центральный защитник ФК "Ингулец" Виталий Павлов продлил контракт с клубом.
Виталий является воспитанником криворожского футбола и с июня 2017 играет за "Ингулец".
За это время сыграл 60 официальных матчей и отметился 2 голами.
Предыдущий контракт игрока завершился в декабре прошлого года.
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Источник:ФК Інгулець
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