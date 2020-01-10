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Ингулец продлил контракт с 31-летним игроком

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Срок действия нового соглашения клуб держит в тайне

Ингулец продлил контракт с 31-летним игроком
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31-летний центральный защитник ФК "Ингулец" Виталий Павлов продлил контракт с клубом.

Виталий является воспитанником криворожского футбола и с июня 2017 играет за "Ингулец".

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За это время сыграл 60 официальных матчей и отметился 2 голами.

Предыдущий контракт игрока завершился в декабре прошлого года.

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В статье: Первая лига Ингулец (Петрово) Ингулец
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Источник:
ФК Інгулець

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