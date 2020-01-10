Рафаилов заявил о просмотре Зарей 3 новичков: латвиец, бразилец и камерунец

Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов заявил, что уже на сбор в Запорожье приедут 3 потенциальные новички команды.

Менеджер не захотел называть фамилий, обойдясь лишь национальностями футболистов.

Первый из них бразилец, второй латыш, который долгое время играл за пределами Латвии и является воспитанником одного из немецких клубов. Третий - камерунец, который долгое время играл в Португалии. Этого камерунца мы хотели пригласить еще летом, но не смогли договориться. Сейчас все нюансы улажены. Есть некоторые проблемы с документами, но я думаю, что мы со всем справимся.

Эти трое футболистов, по словам Рафаилова, очень близки к подписанию контрактов.

"Они пройдут медобследование, потренируются вместе с командой и полетят с "Зарей" в Турцию, - отметил генеральный директор. - качества этих футболистов изучены главным тренером, и он хотел бы их видеть в "Заре".

В Турцию, сообщил Рафаилов, приедут еще несколько футболистов.

"Если брать этих трех футболистов и учитывать тех, кто приедет в Турцию, то оттуда возьмем максимум, 1-2 игроков. Должен уйти больше футболистов от нас сейчас, чем придет. Таким образом, наши приобретения составят 4-5 футболистов", - резюмировал менеджер клуба.