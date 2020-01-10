  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Рафаилов заявил о просмотре Зарей 3 новичков: латвиец, бразилец и камерунец
В тренде

Рафаилов заявил о просмотре Зарей 3 новичков: латвиец, бразилец и камерунец

Трансферы
(1 голосов)

Всего будет 4-5

Рафаилов заявил о просмотре Зарей 3 новичков: латвиец, бразилец и камерунец
Новина українською

Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов заявил, что уже на сбор в Запорожье приедут 3 потенциальные новички команды.

Менеджер не захотел называть фамилий, обойдясь лишь национальностями футболистов.

Первый из них бразилец, второй латыш, который долгое время играл за пределами Латвии и является воспитанником одного из немецких клубов. Третий - камерунец, который долгое время играл в Португалии. Этого камерунца мы хотели пригласить еще летом, но не смогли договориться. Сейчас все нюансы улажены. Есть некоторые проблемы с документами, но я думаю, что мы со всем справимся.

Эти трое футболистов, по словам Рафаилова, очень близки к подписанию контрактов.

Читайте такжеСкрипник: Хочется в каждую линию по игроку, который может нас улучшить

"Они пройдут медобследование, потренируются вместе с командой и полетят с "Зарей" в Турцию, - отметил генеральный директор. - качества этих футболистов изучены главным тренером, и он хотел бы их видеть в "Заре".

В Турцию, сообщил Рафаилов, приедут еще несколько футболистов.

"Если брать этих трех футболистов и учитывать тех, кто приедет в Турцию, то оттуда возьмем максимум, 1-2 игроков. Должен уйти больше футболистов от нас сейчас, чем придет. Таким образом, наши приобретения составят 4-5 футболистов", - резюмировал менеджер клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Турция Сергей Рафаилов УПЛ Рафаилов тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...