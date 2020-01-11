Кулач может вернуться в Ворсклу

"Ворскла" работает над возвращением форварда Владислава Кулача, сообщает FootBoom.

Летом 2019-го Кулач был арендован на год венгерским "Гонведом", однако не сумел закрепиться в команде. За это время забил 2 гола в 7 матчах.

Напомним, права на 26-летнего нападающего принадлежат "Шахтеру".

Ранее он уже выступал в составе полтавчан в сезоне 2017/18, а также в первой половине следующей кампании.