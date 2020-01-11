Кулач может вернуться в Ворсклу
Форвард уже выступал за полтавчан полтора сезона
"Ворскла" работает над возвращением форварда Владислава Кулача, сообщает FootBoom.
Летом 2019-го Кулач был арендован на год венгерским "Гонведом", однако не сумел закрепиться в команде. За это время забил 2 гола в 7 матчах.
Напомним, права на 26-летнего нападающего принадлежат "Шахтеру".
Ранее он уже выступал в составе полтавчан в сезоне 2017/18, а также в первой половине следующей кампании.
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Источник:Footboom
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