Костышин заявил о подписании Андрея Богданова и защитника из Первой лиги
Эксклюзивные новости из лагеря "Колоса"
Главный тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин в интервью UА-Футбол сообщил о подписании двух новых игроков и рассказал о поиске футболистов на три позиции.
- Подписали правого защитника Ефремова из "Оболони" и Богданова, который не нуждается в представлении. А дальше будем работать.
Нужен центральный защитник после ухода Мигунова. Ведем переговоры с потенциальным кандидатом на место левого защитника. Ну и будем усиленно искать нападающего. Линия нападения - проблема не только для нас, но и фактически для всех украинских команд.
Полную версию интервью с Русланом Костышиным читайте на UА-Футбол позже.
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белорус (Киев)
13.01.2020 в 13:36
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