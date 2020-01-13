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Костышин заявил о подписании Андрея Богданова и защитника из Первой лиги

Трансферы
(1 голосов)

Эксклюзивные новости из лагеря "Колоса"

Костышин заявил о подписании Андрея Богданова и защитника из Первой лиги
Новина українською

Главный тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин в интервью UА-Футбол сообщил о подписании двух новых игроков и рассказал о поиске футболистов на три позиции.

- Подписали правого защитника Ефремова из "Оболони" и Богданова, который не нуждается в представлении. А дальше будем работать.

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Нужен центральный защитник после ухода Мигунова. Ведем переговоры с потенциальным кандидатом на место левого защитника. Ну и будем усиленно искать нападающего. Линия нападения - проблема не только для нас, но и фактически для всех украинских команд.

Полную версию интервью с Русланом Костышиным читайте на UА-Футбол позже.

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В статье: Андрей Богданов Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Оболонь-Бровар
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Комментарии (1)
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белорус (Киев)
13.01.2020 в 13:36
Надо было уходить из Десны, чтоб перейти в этот колхозный Колос. Да, логику Богданова очень сложно понять, за 10 лет карьеры - каждый новый год в новом клубе.
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