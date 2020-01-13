Костышин заявил о подписании Андрея Богданова и защитника из Первой лиги

Главный тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин в интервью UА-Футбол сообщил о подписании двух новых игроков и рассказал о поиске футболистов на три позиции.

- Подписали правого защитника Ефремова из "Оболони" и Богданова, который не нуждается в представлении. А дальше будем работать.

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Нужен центральный защитник после ухода Мигунова. Ведем переговоры с потенциальным кандидатом на место левого защитника. Ну и будем усиленно искать нападающего. Линия нападения - проблема не только для нас, но и фактически для всех украинских команд.

Полную версию интервью с Русланом Костышиным читайте на UА-Футбол позже.