Оболонь-Бровар объявил о назначении нового главного тренера
Вместо Ковальца
Сегодня, 13 января, главным тренером ФК "Оболонь-Бровар" стал 42-летний Олег Мазуренко.
Он работал главным тренером команды в 2016-2017 годах, до того был ассистентом.
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В тренерский штаб Мазуренко также вошел Валерий Иващенко, который также был ассистентом главного тренера и выполнял обязанности коуча "Оболонь-Бровар" в 2017 году.
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Источник:ФК Оболонь-Бровар
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Комментарии (4)
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alexfc (Киев)
13.01.2020 в 13:52
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armik (Киев)
13.01.2020 в 11:53
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xo66it (Оболонский Рейх)
13.01.2020 в 12:31
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armik (Киев)
13.01.2020 в 12:32
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