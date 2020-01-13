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Оболонь-Бровар объявил о назначении нового главного тренера

Трансферы
(2 голосов)

Вместо Ковальца

Оболонь-Бровар объявил о назначении нового главного тренера
Новина українською

Сегодня, 13 января, главным тренером ФК "Оболонь-Бровар" стал 42-летний Олег Мазуренко.

Он работал главным тренером команды в 2016-2017 годах, до того был ассистентом.

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В тренерский штаб Мазуренко также вошел Валерий Иващенко, который также был ассистентом главного тренера и выполнял обязанности коуча "Оболонь-Бровар" в 2017 году.

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В статье: Валерий Иващенко Киев Первая лига Олег Мазуренко Оболонь-Бровар
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Комментарии (4)
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alexfc (Киев)
13.01.2020 в 13:52
Задачи выхода в премьер лигу нет. Поэтому и тренер попроще нужен. Ну что бы справился с текущими задачами. А Ковалец перестал справлятся.
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armik (Киев)
13.01.2020 в 11:53
А какая разница?Перед командой не ставятся никакие задачи, состав один из самых слабых в лиге.Тушите свет, сливайте воду!
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xo66it (Оболонский Рейх)
13.01.2020 в 12:31
Задачи задачами, но "один из самых слабых составов" лишь в последнем туре уступил первое место и по личным встречам прибил почти всю группу лидеров. Если бы не пару ничьих с аутсайдерами, то шел бы на чистом первом месте
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armik (Киев)
13.01.2020 в 12:32
Так целуйте за это руку ковальцу.
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