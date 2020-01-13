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Официально: Александрия подписала сразу трех новичков

Трансферы
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Каждому уже присвоен номер

Официально: Александрия подписала сразу трех новичков
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Сегодня в Доме футбола с ФК "Александрия" полноценные соглашения с клубом подписали такие трое футболистов:

Полузащитник Артем Гордиенко (4.03.91р.н.), который пришел с молдавского "Шерифа". Большую часть футбольной карьеры Артем провел в составе луганской "Заре" (2008-2019р.р.), Ее сыграл 98 матчей и забил 10 мячей. За "Александрию" будет выступать под номером 3.

Защитник Роман Вантух (4.07.98р.н.) - первую часть чемпионата на правах аренды провел в донецком «Олимпике», сыграл 22 матча и забил 2 мяча. В "Александрии" будет выступать на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста принадлежат киевскому "Динамо". За "Александрию" будет выступать под номером 47.

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Полузащитник Богдан Мишенко (29.12.94р.н.), последний клуб, за который выступал Богдан - белорусский "Топедо-БелАЗ". За команду из Жодино Богдан сыграл 54 матча и забил в ворота соперников 12 мячей. За "Александрию" будет выступать под номером 77.

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В статье: трансферы ФК Александрия Богдан Мышенко УПЛ Артем Гордиенко аренда Роман Вантух
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Источник:
ФК Олександрія

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Комментарии (1)
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Николаевич76 (Александрия)
13.01.2020 в 17:22
такое себе усиление((( Напов как небыло так и нет пока что нормальных(((
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