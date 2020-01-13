Официально: Александрия подписала сразу трех новичков

Сегодня в Доме футбола с ФК "Александрия" полноценные соглашения с клубом подписали такие трое футболистов:

Полузащитник Артем Гордиенко (4.03.91р.н.), который пришел с молдавского "Шерифа". Большую часть футбольной карьеры Артем провел в составе луганской "Заре" (2008-2019р.р.), Ее сыграл 98 матчей и забил 10 мячей. За "Александрию" будет выступать под номером 3.

Защитник Роман Вантух (4.07.98р.н.) - первую часть чемпионата на правах аренды провел в донецком «Олимпике», сыграл 22 матча и забил 2 мяча. В "Александрии" будет выступать на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста принадлежат киевскому "Динамо". За "Александрию" будет выступать под номером 47.

Полузащитник Богдан Мишенко (29.12.94р.н.), последний клуб, за который выступал Богдан - белорусский "Топедо-БелАЗ". За команду из Жодино Богдан сыграл 54 матча и забил в ворота соперников 12 мячей. За "Александрию" будет выступать под номером 77.