Циганикс и Каду. Заря назвала двух потенциальных новичков

В тренировочный лагерь "Зари" прибыли двое игроков, которые близки к подписанию контрактов с командой. Один из них представляет Латвию, другой - Бразилию.

Андрейс Циганикс. Гражданство: Латвия. Дата рождения: 12.04.1997 г.. Позиция: Атакующий полузащитник. Рост: 173 см. Вес: 68 кг.

Выступал за такие клубы: "Байер", "Виктория", "Шальке" (все Германия), голландский "Камбюр", а последним клубом игрока был латвийский РФШ.

Играл и играет за сборную Латвии разных возрастов, начиная с U-16, заканчивая Национальной сборной.

Владеет четырьмя языками: русский, латвийский, немецкий и английский.

Хотя родился в Латвии, латвийцем является исключительно по паспорту. Многие родственники у него живут не только в Латвии, но и в Украине. Хорошо знаком с Джоэлем Абу Ханной, ведь оба в свое время защищали цвета "Байера". Играет Андрейс на позиции флангового полузащитника.

Карлос Эдуарду Антонио дос Сантос (Каду). Гражданство: Бразилия. Дата рождения: 08.09.1996. Позиция: Опорный полузащитник. Рост: 180 см. Вес: 70 кг.

Футбольная биография Каду пока охватывала только Бразилию. Игрок выступал за такие клубы: "Жоинвиль", "Линенсе", "Парана" и "Санта Круз".

От первых двух слов имени имеем сокращение Каду, как собственно, игрока называют.