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Колос подписал полузащитника молодежной сборной Латвии - СМИ

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Как свободного агента

Колос подписал полузащитника молодежной сборной Латвии - СМИ
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Новобранцем ковалевского "Колоса" стал 20-летний латвийский полузащитник Владислав Соловейчик, информирует Sportarena.

Он может играть как на позиции опорника, так и центрального защитника.

Transfermarkt указывает, что Владислав перешел в молодежную команду "Колоса" как свободный агент. Приблизительная трансферная стоимость игрока - 150 000 евро.

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Последним его клубом был латвийский "Валмиера Гласс".

Соловейчик является воспитанником клубов "Сконто" и РТУ. В 2017 году футболист подписал контракт с российским "Зенит-2", а в марте 2019 отправился в аренду к "Валмиера Гласс".

В составе молодежной сборной Латвии Соловейчик провел 2 матча в отборочном турнире чемпионата Европы 2019 против Англии и Андорры.

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В статье: Латвия УПЛ молодежная сборная Латвии Колос (Ковалевка) свободный агент Владислав Соловейчик
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Источник:
Sportarena

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