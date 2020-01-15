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Один из лидеров Прикарпатья может подписать контракт с Волынью

Трансферы
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Уже в Луцке

Один из лидеров Прикарпатья может подписать контракт с Волынью
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Левый вингер ивано-франковского "Прикарпатья" Ярослав Конкольняк близок к подписанию контракта с луцкой "Волынью".

По словам главного тренера "крестоносцев" Андрея Тлумака, 28-летний игрок уже прибыл в Луцк и сейчас принимает участие в традиционном клубном турнире по футзалу "Кубок Валентина Кошельника".

"Будет усиление. Сегодня вы даже видели (на футзальном площадке - ред.) Славика Конкольняка. Он уже, можно сказать, наш игрок, если ничего не изменится. И также хотим подписать еще двух игроков высокого уровня, переговоры с которыми еще продолжаются", - сказал наставник "Волыни".

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В этом сезоне Ярослав сыграл 18 матчей и забил 1 гол, а также вошел в перечень лучших игроков Первой лиги по версии спортарена и Wyscout.

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В статье: Волынь (Луцк) Прикарпатье (Ивано-Франковск) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) Ярослав Конкольняк
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Источник:
Фіртка.if.ua

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