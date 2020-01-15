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ФК Львов решил избавиться от двух бразильцев

Трансферы
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В это трансферное окно

ФК Львов решил избавиться от двух бразильцев
Новина українською

Двое бразильцев-хавбеков, 22-летний Мартан и 21-летний Педро, скорее всего покинут ФК "Львов".

Как сообщает Футбол NEWS, они уйдут из команды уже в зимнее трансферное окно.

Оба футболиста проводят в клубе уже второй сезон.

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Педро сыграл 13 матчей и забил 1 гол. Его контракт рассчитан до конца 2023 года. А на счету Мартана 15 матчей, его соглашение с ФК "Львов" действует до конца июня 2022 года.

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В статье: ФК Львов Педро Мартан трансфер
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Источник:
Футбол NEWS

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