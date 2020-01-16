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Экс-голкипер Черноморца, Арсенала и Стали будет тренировать вратарей ФК Львов

Трансферы
(2 голосов)

Учился вместе с Меликяном

Экс-голкипер Черноморца, Арсенала и Стали будет тренировать вратарей ФК Львов
Новина українською

Новым тренером вратарей главной команды ПФК "Львов" стал 44-летний Вадим Деонас.

Он уже познакомился с командой и своими прямыми подопечными - вратарями Богданом Сарнавским и Александром Бандурой.

"Мы с Вадимом учились на получение тренерской PRO-лицензии, - прокомментировал назначение Егише Меликян. - Знаю его только с лучшей стороны - как профессиональные качества, так и человеческие.

И статистика показывает, что он опытный специалист и умеет работать с игроками уровня Премьер-лиги. У нас с ним хорошее взаимопонимание. Я рад, что он принял наше предложение. Надеюсь, что наши вратари тоже получат удовольствие от работы с ним".

Сам Вадим Деонас отметил, что в ПФК "Львов" есть все необходимые для работы условия.

"До этого знал Богдана Сарнавского, а Бандура - опытный голкипер. Оба они - высокого уровня. Поэтому работать с ними - полное удовольствие. И мы сделаем все, чтобы их уровень только рос", - заверил Деонас.

До Вадима Деонаса коучем голкиперов в ФК "Львов" был Тарас Гребенюк.

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В статье: Тарас Гребенюк ФК Львов Вадим Деонас УПЛ Егише Меликян тренер вратарей
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Источник:
ФК Львів

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